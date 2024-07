Tennis: défaite inquiétante de Nadal en finale à Bastad à l'approche des JO

Mais le Portugais a réussi le break décisif à 2-2, puis le double break à 4-2, pour remporter 6-2 ce second set sur un ace, et son premier titre.

Nadal, qui n'avait plus joué depuis son élimination au premier tour à Roland-Garros le 27 mai contre le futur finaliste Alexander Zverev, avait choisi pour effectuer sa rentrée le modeste tournoi de Bastad.

Ses prestations, à l'exception du succès en deux manches au deuxième tour contre le gaucher britannique Cameron Norrie (42e), n'ont pas été à la hauteur de ses ambitions.

Et plus particulièrement cette finale où il a paru souvent lourd et emprunté, subissant dans l'échange.

À une semaine du début des épreuves de tennis des JO à la Porte d'Auteuil, le champion olympique de 2008 à Pékin, rattrapé par son âge et son manque de tournois - sept seulement à cause de diverses blessures - depuis un an et demi, a du souci à se faire.