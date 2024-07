Tennis: Djokovic pousse Nadal vers la sortie

Le miracle n'a donc pas eu lieu. Nadal a toutefois tenté de défier la logique, après un premier set traversé comme un junior face au Serbe et perdu 6-1. Revenu à hauteur du Serbe à 4-4 dans le 2e set après avoir été mené 4-1, effaçant trois balles de break dans la foulée, Nadal a fait croire quelques instants à l'impossible. Une impression folle a alors traversé le court Philippe Chatrier.

Mais la réalité est alors revenue frapper à la porte: à 38 ans, Nadal n'a plus les armes pour défier des joueurs du calibre de Djokovic, N.2 mondial.

Martin BERNETTI

On savait ce duel asymétrique et il l'a bien été pendant plus d'un set et demi. Les deux joueurs ne sont effectivement pas arrivés dans le même état lundi.