Tennis: l'ex-N.2 mondiale estonienne Kontaveit prendra sa retraite à Wimbledon

"J'annonce aujourd'hui que je vais mettre un terme à ma carrière de sportive professionnelle. Après plusieurs visites médicales et consultations avec ma propre équipe médicale, on m'a dit que je souffrais d'une dégénérescence d'un disque lombaire", explique la joueuse sur les réseaux sociaux.

"Je ne peux plus m'entraîner ni jouer en compétition à plein régime. C'est pourquoi je ne suis plus en mesure de continuer à jouer au plus haut niveau sur un circuit aussi relevé", ajoute-t-elle.

L'Estonienne de 27 ans, actuellement 79e mondiale, avait atteint le deuxième rang de la WTA en juin 2022.

Elle a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie 2020, son meilleur résultat en Grands Chelems (8es de finale à Roland-Garros 2018, US Open 2015 et 2020).