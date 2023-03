Tennis: Medvedev s'offre une première finale à Indian Wells

Le Russe de 27 ans, invaincu depuis 19 matches, tentera de remporter un quatrième tournoi d'affilée après Rotterdam, Doha et Dubaï, dimanche, contre l'Espagnol Carlos Alcaraz (2e) ou l'Italien Jannik Sinner (13e).

Face à Tiafoe, qui disputait sa première demi-finale d'un tournoi de cette catégorie juste en-dessous des Grands Chelems, Medvedev a été extrêmement régulier et le plus souvent infranchissable. Et à force de tout renvoyer, il a souvent poussé à la faute son adversaire, particulièrement fébrile en revers.

Le Russe a pris son temps dans la première manche, breakant à 6-5, après avoir échoué sur trois premières occasions à 2-2. À ce moment-là, Tiafoe a réussi quelques coups droits décroisés et volées inspirées, célébrant ses beaux gestes, comme il fait souvent, en frottant son pouce et son index l'un contre l'autre, comme un chef saupoudre d'épices son plat.

Pas de quoi perturber Medvedev, qui n'a cédé que trois points sur ses six jeux de service dans ce set.