Tennis: Tsitsipas souffre mais passe à Barcelone, Fils s'arrête en quarts

Plus juste et plus agressif, l'Athénien a cru avoir fait le plus dur en breakant d'entrée son adversaire dans la troisième manche, remportée finalement au tie-break (7-6 (10/8)) après avoir sauvé deux balles de match.

En demies, il affrontera Lajovic, finaliste en 2019 à Monte-Carlo, qui dû s'employer lui aussi face à Fils.

Dans le premier set, il a pris d'entrée la mise en jeu de son jeune adversaire, mais le Français est parvenu à recoller à 3-3 avant de céder à nouveau son service au plus mauvais moment et d'offrir le gain de la première manche au Serbe 6-4.