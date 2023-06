"Un résultat décevant" mais "beaucoup de positif à retirer" pour Gillé-Vliegen

Sander Gillé (ATP 40) et Joran Vliegen (ATP 41) n'ont pas réussi à aller au bout de leur rêve, samedi soir à Roland-Garros. Pour leur toute première finale en Grand Chelem ensemble, les Limbourgeois se sont inclinés 6-3, 6-1 contre le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et l'Américain Austin Krajicek (ATP 5), têtes de série n°4 du tableau.

"Ce fut un match décevant. Et un résultat décevant", a confié Sander Gillé à Belga après la finale. "Nous n'avons pas bien joué. Avec le toit qui a été fermé en dernière minute suite à l'annonce de l'arrivée de la pluie, il a été compliqué de se mettre dans le match. Pour les deux équipes d'ailleurs. Nous avons pu faire jeu égal avec eux dans le premier set, même nous octroyer une balle de break à 3-3, mais une fois qu'ils ont empoché cette première manche, ils ont pu hausser leur niveau. Et nous pas. Ils avaient aussi plus d'expérience. C'est déjà le huitième titre pour Dodig, avec le mixte. Et Krajicek sera n°1 mondial lundi. On le regrette évidemment. On aurait bien voulu couronner ces deux belles semaines avec le titre."

Sander Gillé et Joran Vliegen n'auront toutefois pas à rougir de leur parcours sur la terre battue de Roland Garros, alors qu'ils n'avaient jamais dépassé ensemble le stade des quarts de finale en Grand Chelem.