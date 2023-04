"Une défaite difficile à avaler" pour Zizou Bergs, battu en deux tie-breaks par Garin

Repêché suite au forfait de l'Américain Brandon Nakashima (ATP 44), tête de série N.3, et exempté du premier tour, le Limbourgeois, 23 ans, s'est incliné 7-6 (7/4), 7-6 (7/1) contre le Chilien Cristian Garin (ATP 74), 26 ans, dans une rencontre reportée deux journées d'affilée par la pluie.

"C'est une défaite difficile à avaler, sans doute parce qu'il s'agit déjà de la énième", a-t-il confié à l'Agence BELGA. "Cela commence à trotter dans la tête. J'estime néanmoins avoir disputé un bon match, dont il y a des éléments positifs à retirer. Je trouve avoir été assez constant, ce qui encourageant pour la suite. Simplement, il a mieux négocié les moments importants que moi. Dans le premier tie-break, il a sorti quelques grands coups sur la fin pour faire la différence. Et dans le deuxième, je me suis crispé. Je n'ai pas joué de manière déliée et il a pu m'attaquer. Au-delà de cela, j'ai fait pas mal de bonnes choses et je ne dois pas m'arrêter à ces quelques points dans les tie-breaks."