Une finale Sinner-Alcaraz et un dernier duel entre Nadal et Djokovic

Jeudi, Sinner, 23 ans, a battu Novak Djokovic, 37 ans, dans la première demi-finale 6-2, 6-7 (0/7) et 6-4. Alcaraz, 21 ans, a dominé son idole Rafael Nadal, 38 ans, 6-3 et 6-3 dans la seconde.

Si la finale opposera les deux stars de la nouvelle génération dont le vainqueur recevra 5,5 millions d'euros, le match entre Nadal et Djokovic, samedi aussi, sera sans doute encore plus suivi. Il s'agira de la dernière confrontation entre les deux derniers membres du Big Three qui ont remporté à eux deux 46 tournois du Grand Chelem (24 pour Djoko et 22 pour Rafa). En 60 rencontres sur le circuit, le Serbe s'est imposé à 31 reprises contre 29 succès au Majorquin.