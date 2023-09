Une invitation pour David Goffin: "peut-être pas plus mal qu'il ait un statut d'underdog"

Le Liégeois n'a plus joué depuis sa défaite face à Dennis Novak au premier tour des qualifications de l'US Open le 23 août dernier. Sélectionné par Steve Darcis pour le duel de Coupe Davis contre l'Ouzbékistan le week-end dernier à Hasselt, il a préféré se retirer, ne s'estimant pas prêt à reprendre la compétition. Dans la foulée, il a renoncé au Challenger de Saint-Tropez cette semaine. Il devrait reprendre au Challenger d'Orléans, prévu du 25 septembre au 1er octobre.

"On avait convenu depuis un petit temps avec David qu'il aurait une wildcard si son classement ne lui permettait pas d'entrer dans le tableau final", explique Dick Norman, le directeur de l'European Open. "Je pense qu'il va plus s'entraîner et disputer moins de tournois dans les semaines précédant l'European Open. On espère qu'il sera en forme et qu'il aura envie de jouer à Anvers".