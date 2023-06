Wickmayer, lauréate à Surbiton : "Si Wimbledon écoute, j'aimerais recevoir une wild card"

"Ce fut un match terriblement difficile", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Une grande bagarre. J'avais le sentiment d'être constamment dominée et sous pression. Elle pratiquait un tennis assez incroyable. Elle servait remarquablement bien, était très agressive et ne commettait quasiment pas de fautes. C'était digne du Top 100. La seule chose que je pouvais faire était d'essayer de m'accrocher, de rester positive, et si elle jouait ainsi jusqu'au bout, je n'aurais qu'à m'incliner et la féliciter. Et puis, j'ai réussi à être un peu plus agressive, j'ai pu hériter de l'une ou l'autre occasion et je suis parvenue à revenir dans le match. Je suis vraiment fière de l'état d'esprit que j'ai affiché. J'ai continué à y croire. Et cela a payé."

Il s'agit déjà du troisième titre de l'année pour Yanina Wickmayer et du deuxième dans un tournoi ITF W100 après sa victoire à Trnava, sur terre battue, le mois dernier. Elle va désormais prendre le chemin de Rosmalen, où elle ne pourra toutefois s'aligner qu'en double, avec Greet Minnen, les qualifications du simple ayant commencé samedi.