Wimbledon va à son tour remplacer ses juges de ligne par un système électronique

Les arbitres et juges de ligne élégamment vêtus font partie depuis un temps immémorial du tournoi londonien au même titre que les fraises, la crème et la tenue entièrement blanche que doivent porter les joueurs.

Le circuit masculin a en effet décidé en 2023, à horizon 2025, de généraliser un système d'arbitrage électronique (ELC) permettant de vérifier si la balle a touché ou non la ligne, dans le but d'"optimiser la précision et la cohérence entre les tournois".

Si les tournois du Grand Chelem restent libres de leur choix, le All England Club, qui gère Wimbledon, a indiqué mercredi qu'il passerait lui-même à l'ELC à partir de 2025 "pour tous les matches, des qualifications jusqu'à la finale", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

"Nous prenons très au sérieux notre responsabilité d'équilibrer la tradition et l'innovation à Wimbledon. Les arbitres de ligne ont joué un rôle central dans notre dispositif d'arbitrage (...) pendant de nombreuses décennies et nous reconnaissons leur précieuse contribution et les remercions pour leur engagement et leur service", a expliqué la directrice générale du All England Club, Sally Bolton.