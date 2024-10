WTA 1000 de Pékin: Gauff surclasse Muchova et décroche son deuxième titre de l'année

Pour leurs retrouvailles à Pékin, après leur demi-finale très disputée (6-4 7-5) à Flushing Meadows, il y a un peu plus d'un an, Gauff a rapidement mené 3-0 après un break confirmé.

Dès cet instant, elle a développé un tennis exceptionnel avec des variations de coups dont certains ont trouvé des zones hors d'atteinte de son adversaire avant de conclure la première manche en tout juste une demi-heure.

Beaucoup moins crispée et plus conquérante, la Tchèque de 28 ans a semblé revenir dans la partie en étant plus agressive au filet et appliquée à la relance. Cette hargne retrouvée a gêné Gauff, qui s'est retrouvée menée 2-0, mais la jeune Américaine (20 ans) a débreaké dans la foulée et est revenue à hauteur par un jeu blanc avant d'enchaîner quatre jeux d'affilée (4-2).