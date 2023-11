Yanina Wickmayer domine Anna Bondar, la Belgique égalise contre la Hongrie en barrage

Yanina Wickmayer, 34 ans, 74e au classement WTA, a battu la numéro 1 hongroise, 114e mondiale, 26 ans, en deux manches 7-5 et 6-2 au bout d'une heure 42 de match.

Le niveau du second match du jour est monté d'un cran entre deux joueuses plus agressives qui se rendaient coup sur coup. C'est Yanina Wickmayer qui aura mis son adversaire le plus sous pression. Bondar n'héritera que d'une balle de break dans le premier set, la numéro 3 belge en aura huit, mais elle conclura en définitive au meilleur moment pour remporter le premier set 7-5 en près d'une heure.

Pas inconnue des Belges pour avoir joué en double avec Greet Minnen et surtout partenaire régulière de Kimberley Zimmermann, la Hongroise se faisait breaker dans le 4e jeu (3-1) mais réagissait de suite à l'issue d'un très long 5e jeu et d'une 4e balle de contre-break.

Wickmayer remettait le couvert dans le jeu suivant pour chiper à nouveau le service de son adversaire qu'elle confirmait cette fois pour mener 5-2. Bien dans son tennis et agressive comme il faut, Yanina Wickmayer, enfonçant le clou pour son premier duel avec Anna Bondar sur le circuit, l'emportait en définitive sur sa première balle de match 7-5, 6-2 en 1h42 pour apporter à la Belgique une égalisation bien plus que bienvenue.