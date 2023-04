Ysaline Bonaventure, émue aux larmes et "un peu dégoûtée" après la défaite au Canada

"e suis un peu dégoûtée", a-t-elle confié en peinant à retenir ses larmes. "J'ai vraiment eu l'opportunité de gagner le simple, alors que sur le double, cela était moins le cas. Elles étaient plus fortes. J'avais clairement le match en mains et me dire que si j'avais gagné ce match-là, nous aurions potentiellement pu l'emporter, c'est hyper frustrant. En plus, c'était une rencontre spéciale, car il s'agissait de la dernière de Flip (NdlR : Kirsten Flipkens). On aurait aimé faire mieux et j'aurais aimé apporter ce deuxième point. C'est une grosse déception. Nous nous sommes tellement bien comportées et nous avons vécu une si belle semaine ensemble. Nous avons une très chouette équipe. C'est frustrant, car nous voulions tellement gagner cette rencontre. Je suis triste", a-t-elle conclu.

Promue chef de file en l'absence d'Elise Mertens (WTA 29) et de Maryna Zanevska (WTA 76), Ysaline Bonaventure avait permis à la Belgique d'égaliser à 1-1 vendredi soir en battant Rebecca Marino (WTA 81) 4-6, 6-4, 6-4 après avoir été menée un set et 4-1.