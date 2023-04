Zizou Bergs en quarts de finale en Floride

Zizou Bergs s'est hissé en quarts de finale du Challenger de Tallahassee, mercredi aux Etats-Unis. Le Limbourgeois, 156e joueur mondial et 6e tête de série, s'est imposé 6-2, 6-2 face à l'Américain Patrick Kypson, 406e mondial et issu des qualifications, au 2e tour de ce tournoi sur terre battue doté de 80.000 dollars. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.