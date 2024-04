Zizou Bergs "prêt pour intégrer le top 100" après sa wildcard à Madrid

"Quand on atteint une finale, puis que l'on remporte un Challenger, on est prêt pour intégrer le Top 100", a-t-il confié à l'Agence BELGA après sa victoire. "J'en suis très heureux. Et j'espère que j'y parviendrai la semaine prochaine à Madrid. Si pas, alors à Rome. Je peux attendre."

"C'est cocasse, car j'avais mon vol pour Madrid à 19h00 dimanche et la finale a commencé à 14h30. Je n'avais donc pas beaucoup de latitude et je devais gagner en deux sets. Le fait est qu'il a mené 6-2 dans ce tie-break de la deuxième manche. Je me suis alors dit, 'tant pis, je le battrai en trois sets', mais il a commencé par une double faute et j'ai senti que la nervosité l'envahissait. Il ne fallait donc pas grand-chose pour renverser la situation. Et j'y suis parvenu. C'est chouette."

Il s'agira de la deuxième participation de Zizou Bergs à un tournoi ATP Masters 1000 après celui de Miami en 2023. Il y avait été éliminé au premier tour par l'Australien Thanasi Kokkinakis.