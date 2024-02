Zizou Bergs s'impose contre Marin Cilic et prend le premier point pour la Belgique

La journée de dimanche débutera par le double qui opposera Sander Gillé et Joran Vliegen, tous les deux 23e au classement ATP en double, à Ivan Dodig et Mate Pavic (ATP 4 et ATP 30 en double). Ensuite, Bergs affrontera Ajdukovic avant le dernier duel entre De Loore et Cilic.

Les deux pays doivent se passer de joueurs importants. David Goffin (ATP 134) a renoncé à la sélection côté belge. Chez les Croates, Borna Coric (ATP 37) a également fait l'impasse tandis que Borna Gojo (ATP 91) a déclaré forfait sur blesure.

Le vainqueur de cette confrontation sera qualifié pour les poules de la Coupe Davis qui auront lieu du 10 au 15 septembre dans quatre villes encore à déterminer. En 2023, la Belgique avait été éliminée par la Corée du Sud lors des qualifications avant de conserver sa place dans le groupe mondial en battant l'Ouzbékistan en barrage.