Thierry Neuville reste 2e samedi matin mais cède du terrain à Kalle Rovanperä

Thierry Neuville (Huyndai i20) occupe toujours la 2e place du rallye d'Estonie, 8e des 13 manches du championnat du monde WRC, samedi midi après 12 des 21 spéciales de la course. Il pointe à 20.3 secondes du champion du monde Kalle Rovanperä (Toyota Yaris)

Notre compatriote, qui ne comptait que 3 secondes de retard sur Rovanperä vendredi soir après 8 spéciales, n'a rien pu faire pour empêcher le lauréat en Estonie ces deux dernières années de creuser progressivement l'écart. Le Finlandais lui a pris 1.6 seconde dans l'ES 9 (Mäeküla 1, 10,27 km) et encore 2 dans celle de Otepää 1 (11,15 km), Neuville s'y classant à chaque fois deuxième. Les deux mêmes spéciales étaient à nouveau empruntées avant le retour à l'assistance et la pause de midi. Rovanperä y a augmenté son avance de 2.8 (Neuville a terminé 4e) et 10.9 secondes (sur le Belge seulement 8e de cette ES 12).

Neuville est désormais sous la menace de son équipier le Finlandais Espakka Lappi, 3e à 27 secondes de son compatriote.