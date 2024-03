9 travailleurs freelance sur 10 en Belgique heureux de leur situation: qui sont-ils?

L'enquête, menée auprès de plus de 5.000 freelances dans six pays, révèle que 67,5 % des sondés sont devenus freelance du fait d'une motivation personnelle, et non à cause de facteurs externes. Et seulement 10 % des freelances sont en recherche active d'un emploi traditionnel à temps plein.

L'étude fait référence aux travailleurs qui proposent des missions qu'ils ont choisies, à des entreprises avec lesquelles ils désirent travailler et qui définissent leurs propres tarifs. "Ce marché est en train d'exploser. On estime à plus de 300.000 le nombre de freelances en Belgique", constate Malik Azzouzi, country manager de la plateforme Malt.

Les raisons qui poussent les entreprises à faire appel à des freelances ont aussi évolué. "Il n'est plus question d'une solution de remplacement temporaire. Les entreprises cherchent une réelle expertise. Plus de neuf sur dix des freelances ont été salariés à temps plein par le passé et plus de la moitié ont plus de sept ans d'expérience. Notre étude montre aussi qu'en Belgique, par exemple, 69 % des freelances estiment avoir des compétences plus spécifiques que leurs clients".

Les freelances les plus confiants, tous pays confondus, sont ceux qui travaillent dans les secteurs de la tech et des datas (82 %), des fonctions support (82 %) et du conseil aux entreprises (81 %).