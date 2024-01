Aldi rappelle du poivre noir moulu de la marque Portland

Il est demandé aux clients qui auraient acheté ce produit de ne pas le consommer et de le retourner au magasin, où un remboursement sera proposé.

Les produits concernés sont les bocaux en verre de 45g de poivre moulu, dont le code EAN est 2007030012155 et dont la date de péremption est située entre janvier 2027 et février 2027. Le produit a été vendu dans les supermarchés Aldi entre le 24 décembre 2023 et le 16 janvier 2024.