Après deux années records, les Belges ont rapporté moins d'appareils et lampes en 2022

Après deux années records en 2020 et 2021, les Belges ont rapporté plus de 40 millions de lampes et d'appareils électro usagés chez Recupel. Si l'on y ajoute les appareils du secteur professionnel, le volume collecté atteint quelque 120.000 tonnes, en baisse de près de 7% par rapport à 2021, annonce mercredi l'organisme en charge de la collecte et du traitement des appareils électriques et électroniques usagés.