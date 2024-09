Audi Brussels: les ouvriers ont-ils repris le travail ce jeudi matin?

Certains des ouvriers et sous-traitants campent devant l'usine depuis plusieurs jours pour mettre la pression et aussi pour soutenir leurs collègues. On sent néanmoins que la situation est très tendue.

La motivation n'est plus là et peu des travailleurs sont venus avec le sourire ce jeudi matin. Ils n'acceptent pas de continuer à travailler alors qu'ils n'ont plus de travail dans un mois et qu'il n'y a pas de plan social. Le personnel, qui craint toujours une fermeture de l'usine, attend simplement de discuter avec la direction d'Audi et de trouver un accord.

Plus aucun modèle ne sera produit après la Q8 e-tron. La direction planche sur une reconversion du site.