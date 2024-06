Audiences radio: Radio Contact retrouve la 1ère place en parts de marché

Radio Contact est redevenue la radio ayant la part de marché (PDM) la plus élevée en Belgique francophone, selon les chiffres des audiences radio publiés mercredi par le Centre d'informations sur les médias (Cim). Avec 15,74% de parts de marché, la radio au dauphin bleu devance Nostalgie (14,41%) et Vivacité (13,04%). Classic 21 (10,65%) et Bel RTL (10,08%) complètent le top 5 de cette vague de mesures couvrant la période allant de janvier à avril 2024.