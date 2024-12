"Ça reste la règle numéro 1": voici le conseil de ce stratégiste pour les Belges qui souhaitent investir leur argent

Olivier Pauwels, stratégiste chez BlackRock, était l’invité de 7h50 sur Bel RTL. Il a répondu aux questions de Martin Buxant et a fait le point sur la situation économique des bourses mondiales et des différentes classes d'actifs. Il donne aussi son conseil numéro 1 à ceux qui ont un peu d'argent et qui souhaitent investir.

La bourse américaine se porte bien, c'est un fait. Les actions cotées en bourse en 2024 ont bien fonctionné, certaines ont d'ailleurs été aidées par l'élection de Donald Trump. "Les performances sont bonnes", souligne Olivier Pauwels, stratégiste chez BlackRock, une entreprise américaine spécialisée dans la finance et présente partout dans le monde.

De manière générale, outre la bourse, les autres classes d'actifs se portent bien également. La cryptomonnaie, par exemple, a le vent en poupe. "C'est une méthode de paiement alternative de plus en plus adoptée par les gens. La hausse ou le prix du bitcon va dépendre de l'adoption du bitcon, c'est-à-dire si de plus en plus de gens l'utilisent. Par exemple, aujourd'hui, chez le boulanger dans ton coin, tu ne sais pas payer avec du bitcoin. Peut-être que demain, ce sera possible. Et donc, cette adoption du bitcoin plus générale influence le prix du bitcoin vers le haut", explique Olivier Pauwels.