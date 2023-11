Début des travaux de la phase 3 de la liaison Tihange-Tinlot le 30 novembre

Les travaux de la phase 3 de la liaison Tihange-Tinlot débuteront le 30 novembre après plus de 20 ans de blocage, a annoncé dimanche le ministre wallon du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry, dans un communiqué. Le marché a été attribué à la société momentanée Galère - Stadsbader Contractors.

"Le dossier a été longuement retardé, principalement à la suite de soucis d'emprises au sol. L'intervention de la justice a été nécessaire pour débloquer la situation en juillet dernier. Le permis a ensuite pu être accordé", peut-on lire dans le communiqué.

Cette annonce marque donc la fin des travaux des phases 1 et 2, entre Tihange et le rond-point des Gottes, et le début du chantier de la phase 3, entre le rond-point des Gottes et celui de Saint-Vitu.