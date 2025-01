Faillite de Lunch Garden: 41 restaurants sur 62 resteront finalement ouverts, voici lesquels

Sur la quarantaine à rouvrir, 24 seront exploités en interne et 17 par le biais d'une franchise. En Wallonie, les restaurants suivants sont conservés: Nivelles, Tournai Bastions, Mons, Jambes, Fléron, Bierges, Haine-Saint-Pierre, Herstal, Jemappes, Bomerée, Marche, Soignies, Eupen, Jumet, Couillet, Wépion, Waterloo, Ans, Boncelles, Gosselies et Rocourt.

Avec la société d'investissement belge CIM Capital, déjà intervenue dans les cas de Veritas et Neckermann notamment, Lunch Garden fait appel à un investisseur disposant d'une solide connaissance du marché, estime la direction.

Au surlendemain de l'annonce de la faillite de Lunch Garden, une solution n'a donc pas tardé à se dessiner. "Les discussions avec CIM Capital ont été constructives dès le départ. Ensemble, nous avons mené une analyse claire de la situation actuelle et identifié comment collaborer pour assurer un avenir durable à Lunch Garden avec une structure plus agile", commente Stephan Brouwers, le PDG de Lunch Garden. L'un des curateurs, Stijn Vanschoubroek, souligne, lui, "l'utilité de la procédure de faillite privée, qui permet d'explorer le marché en toute discrétion en vue d'une reprise en continuité de l'exploitation et du maintien du plus grand nombre possible d'employés".