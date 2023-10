Ineos Phenol interrompt sa restructuration à Doel

L'entreprise chimique Ineos Phenol a décidé de revenir sur son intention de supprimer 56 emplois sur le site de Doel, ont rapporté la direction et les syndicats jeudi. La phase d'information et de consultation prévue par la loi Renault a été arrêtée.

Fin juin, Ineos Phenol avait annoncé un "plan d'avenir" prévoyant notamment de réduire le personnel de 30%, soit 56 emplois sur 182. Cette réorganisation des activités devait renforcer la compétitivité du site, dans un contexte de conditions de marché difficiles avec une demande en forte baisse. L'annonce n'avait pas constitué une grande surprise pour les syndicats car une partie du personnel était en chômage temporaire depuis un certain temps.

"Annoncer fin juin qu'un tiers du personnel est menacé, et aujourd'hui annoncer que le personnel peut quand même rester, cela suscite pas mal d'inquiétudes", ajoute Geertje Troch, secrétaire du syndicat chrétien ACV. Il souligne que les travailleurs réclament davantage de certitudes.

L'abandon de la restructuration semble être le résultat de l'impasse dans les discussions entre la direction et les syndicats. "Le conseil d'administration d'Ineos Phenol a pris cette décision après une évaluation des progrès réalisés dans la réalisation du plan d'avenir et de la phase d'information et de consultation", explique la porte-parole d'Ineos, Nathalie Meert. "Il reste nécessaire d'évoluer vers une organisation rentable avec une réduction des coûts du travail."