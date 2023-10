La croissance de l'économie devrait rester peu soutenue jusqu'en 2024, selon l'Ires

La croissance de l'économique belge devrait se limiter à 0,9% en 2023 et 1,0% en 2024, contre 3,2% en 2022, prévoit jeudi l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires) de l'UCLouvain dans ses dernières perspectives économiques. L'inflation générale des prix à la consommation devrait, elle, s'élever en moyenne à 4,2% en 2023 et 4,1% l'année prochaine.