Une machine unique en Europe inaugurée à Milmort pour l'aviation du futur: "C'est vraiment essentiel en termes de compétitivité"

A Milmort (Herstal), a été inaugurée aujourd'hui, en présence de la presse internationale, un simulateur de vol pour les compresseurs d'avions du futur. Ils seront de moins en moins polluants mais de plus en plus techniques. C'est donc en Belgique qu'on pourra effectuer les tests nécessaires.

Stéphane Wuine, chef de projet de l'entreprise d'aéronautique Safran, explique : "Nous devons absolument réduire la consommation en carburant. Pour y arriver, nous devons mettre au point de nouvelles architectures de moteurs et ces nouvelles architectures de moteurs, nous les étudions, mais nous devons aussi démontrer par des essais qu'elles atteignent les performances attendues".

A priori, de l'extérieur, rien d'extraordinaire... Mais plusieurs mètres sous nos pieds, se trouve une machine unique en Europe. Elle est la seule à pouvoir tester une pièce spécifique, un compresseur d'avions du futur, plus performants, mais surtout plus écologiques et donc plus techniques.

Sur un avion, le compresseur est l'une des pièces les plus importantes du moteur. Juste derrière les hélices, c'est elle qui amorce la propulsion.

Elle est testée à Milmort en conditions réelles. "Le compresseur sera installé sur cette pièce que l'on appelle volute et qui a la fonction de récupérer le flux qui traverse le compresseur qui est donc chauffé et comprimé et de le renvoyer vers la cheminée d'extraction", nous montre Stéphane Wuine.

Un étage plus haut, se trouve la salle de contrôle. Pendant les tests, c'est ici que tout est minutieusement analysé. "Il y a plus de 1500 mesures qui sont prises sur le module d'essai. Donc c'est gigantesque, il y a énormément de mesures qui sont acquises en temps réel, à des fréquences d'acquisition très élevées pour éviter qu'il y ait des incidents ou pour s'assurer en tout cas que l'essai se passe correctement", précise Olivier Servais, CEO de BeCOVER, la société créée par Safran Aero Boosters.

Cet investissement s'élève à 60 millions d'euros, 25% financés par le fédéral et 50% par Wallonie Entreprendre. Objectif : ancrer davantage la région dans le secteur aéronautique. "Ça soutient tout un écosystème, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Une entreprise comme Safran Aero Boosters qui utilise et qui sera un des premiers clients de BeCOVER qu'on vient d'inaugurer ici, ça permet vraiment de soutenir tout un écosystème en gardant la compétence sur notre territoire et ça, c'est vraiment essentiel en termes de compétitivité", se réjouit Adrien Dolimont, le ministre-président du gouvernement wallon.

Le simulateur entrera en phase de test début 2025.