Le compte Base de KBC devient payant mais le compte Pure Online CBC reste gratuit

Le bancassureur KBC met fin à la gratuité de son compte Base, a-t-il annoncé lundi. A partir du 1er juillet, ce compte coûtera 2 euros par mois, sauf pour les utilisateurs de moins de 24 ans et ceux déjà détenteurs d'un compte Plus.

Cette annonce a fait craindre aux détenteurs d'un compte gratuit CBC de subir le même sort. Le bancassureur tient mardi à rassurer: "Le compte Pure Online CBC n'est pas concerné par ce changement de tarif", précise mardi le service de presse de KBC à Belga.

Les comptes Base et Plus sont proposés depuis 2014. Les deux packs comprennent un compte à vue et des services bancaires connexes. Selon KBC, environ 75% des clients ont opté pour un compte Plus.