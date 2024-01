Le montant des dispenses de versement du précompe professionnel continue à augmenter

Dans son audit de 2019, la Cour des comptes avait examiné la maîtrise de ces dispenses par le SPF Finances et formulé des recommandations pour améliorer leur efficacité et le contrôle de leur mise en œuvre. L'an passé, elle a réalisé un audit de suivi. Elle y constate que, sur les 20 recommandations formulées en 2019, 9 ont été rencontrées, 9 sont en cours de mise en œuvre et 2 ne le sont pas encore.

Néanmoins, malgré la mise en œuvre incomplète de certaines recommandations, la Cour estime que, de manière générale, la qualité des contrôles et des rapports effectués dans ce cadre par le SPF Finances s'est améliorée.

Par contre, la dispense en faveur de la recherche et du développement (1,33 milliard en 2021) continue à poser problème, les problèmes constatés lors de l'audit initial n'ayant pas été résolus et les rapports entre le SPF Finances et Belspo, qui gèrent cette dispense, ayant continué à se détériorer. Cette mésentente, qui repose en partie sur le manque de clarté du dispositif législatif, entraîne des litiges judiciaires et nuit à la sécurité juridique, ainsi qu'aux intérêts financiers de l'État, pointe la Cour.