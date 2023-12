Le prix des cigarettes et des e-liquides en forte augmentation

À partir du 1er janvier 2024, fumer sera toujours aussi nocif pour la santé et deviendra encore plus mauvais pour le portefeuille et ce qu'il s'agisse de cigarettes électroniques ou de cigarettes classiques. Ainsi, un droit d'accises, s'élevant à 0,15 euro par ml, sera prélevé sur les liquides à vapoter, tandis que les produits liés au tabac verront leur prix augmenter de 25% environ, ont confirmé à l'agence Belga les ministres fédéraux des Finances et de la Santé publique.