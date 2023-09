Le retour du cash disponible partout ? Le déploiement des distributeurs automatiques "neutres" va sérieusement s'accélérer

Batopin, la joint-venture mise sur pied par les banques ING, BNP, Belfius et KBC, prévoit d'accélérer le déploiement de ses distributeurs automatiques de billets "neutres" dans le royaume. La coentreprise compte en effet ouvrir un nouveau point de retrait par jour ouvrable au cours des deux prochaines années, a annoncé le CEO du groupe, Jeroen Ghysel, dans un entretien accordé au magazine Trends.

"La principale difficulté est de trouver un emplacement adapté pour les distributeurs automatiques", admet le CEO. "Nous avons déjà sélectionné 125 lieux supplémentaires, mais il faut en moyenne six à sept mois pour obtenir toutes les autorisations, effectuer les travaux d'aménagement et de sécurité et mettre en service le distributeur", ajoute-t-il. Afin d'accélérer la procédure, Batopin (pour Belgian ATM OPtimization INitiative) compte envoyer davantage de personnes sur le terrain et collaborer plus étroitement avec les autorités locales.