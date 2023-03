Les clients de Credit Suisse continuent à retirer de l'argent de leur compte

"L'incapacité à inverser ces reflux et à rétablir nos actifs sous gestion et les dépôts pourraient avoir un important effet négatif sur le résultat de nos activités et notre situation financière", a averti l'établissement.

L'action Credit Suisse s'est inscrite en forte baisse lundi, touchant un nouveau point bas historique, dans un marché très inquiet pour les banques européennes après la faillite de l'américaine SVB.