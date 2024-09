Les droits d'enregistrement vont diminuer en Wallonie dès 2025: voici ce qui va changer

Promise lors de la formation du nouveau gouvernement wallon, la mesure est désormais confirmée. Dès le 1er janvier prochain, les droits d'enregistrement pour l'achat d'un bien immobilier seront ramenés à 3%, au lieu de 6 et 12,5% actuellement.

"Aujourd'hui, il y a un constat: on devient propriétaire de plus en plus tard. Avant, c'était avant de 25 ans. Aujourd'hui, au-delà des 35 ans. Ce qu'on veut, c'est aider à devenir propriétaire le plus rapidement possible. C'est le premier filet de sécurité d'avoir son logement", a déclaré Adrien Dolimont (MR), le ministre-président du gouvernement wallon.