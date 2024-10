Les tarifs bpost augmenteront en 2025: un ajustement "essentiel pour maintenir un service postal de qualité"

Les tarifs des timbres-poste et pour l'envoi de colis augmenteront à partir du 1er janvier prochain, annonce bpost vendredi. L'entreprise postale explique que ces ajustements doivent compenser l'augmentation des coûts due à l'inflation, à la hausse des coûts salariaux et à la diminution des volumes de courrier.

Le 1er janvier, le timbre-poste Non Prior (distribution en trois jours ouvrables) passera à 1,53 euro à l'unité (contre 1,46 actuellement) et 1,49 euro par feuille de dix. Le Prior (distribution le jour ouvrable suivant) coûtera lui 2,37 euros à l'unité (actuellement 2,27) et 2,33 euros par feuille de cinq. Les tarifs pour l'envoi de colis nationaux et internationaux augmenteront par ailleurs d'une moyenne de 2%.