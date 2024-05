USA: la confiance du président de la Fed dans un ralentissement de l'inflation "plus aussi élevée"

"Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit facile mais les chiffres ont été plus élevés que tout ce que n'importe qui anticipait, je pense", a-t-il poursuivi. "Ce que cela nous apprend est que nous devons nous montrer plus patients et laisser la politique restrictive faire son effet".

La banque centrale américaine maintient depuis six mois ses taux à leur niveau le plus élevé depuis le début du siècle, compris entre 5,25% et 5,50%, afin de ramener l'inflation à son objectif de long terme de 2%.

Si la hausse des taux menée sur les dix-huit mois précédents a permis de faire baisser rapidement l'inflation, les prix à la consommation sont légèrement repartis à la hausse depuis le début de l'année, retardant la baisse des taux attendue par les marchés.