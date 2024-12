Mauvaise nouvelle pour votre compte épargne: une grande banque abaisse le taux d'intérêt dès janvier, va-t-elle être suivie ?

BNP Paribas Fortis ajuste ses taux d’intérêt à partir du 1er janvier 2025, réduisant la prime de fidélité de son compte d’épargne Plus. Une décision influencée par les conditions du marché et les règles strictes encadrant les comptes d’épargne en Belgique.

Le plus grand groupe bancaire belge, BNP Paribas Fortis, a annoncé une baisse de la prime de fidélité de son compte d’épargne Plus à compter du 1er janvier 2025. Celle-ci passera de 1,25% à 1%, tandis que le taux de base restera fixé à 0,50%. Cela ramènera le taux global à 1,50%, contre 1,75% actuellement. Cette mesure s’appliquera également aux filiales Hello bank! et Fintro. Les comptes d’épargne dits 'classiques' (taux global de 0,75%) ne sont, en revanche, pas concernés. Dans un communiqué, la banque explique cette décision par les "conditions de marché actuelles". Les montants déposés avant le 31 décembre 2024 continueront de bénéficier de la prime de fidélité de 1,25%, à condition qu’ils restent sur le compte pendant 12 mois.

Un ajustement imposé par la BCE et les règles belges

Cette réduction s’inscrit dans un contexte de baisse des taux directeurs décidée par la Banque centrale européenne (BCE). Depuis juin, la BCE a diminué son taux de dépôt de 4% à 3%, ce qui oblige les banques à ajuster leurs propres taux pour préserver leurs marges. En Belgique, les banques doivent également respecter des plafonds stricts. Par exemple, la prime de fidélité ne peut dépasser 50% du taux de base autorisé.