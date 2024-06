Nigeria: un prêt de 2.25 milliards de dollars de la Banque mondiale pour les réformes

Partager:

Le Nigeria a obtenu un prêt de 2,25 milliards de dollars de la part Banque mondiale afin de soutenir les efforts du pays pour stabiliser l'économie, a déclaré la Banque dans un communiqué.

Le pays le plus peuplé d'Afrique est en proie à une profonde crise économique depuis la mise en place de plusieurs réformes par le président Bola Ahmed Tinubu à son arrivée au pouvoir il y a un an. M. Tinubu a annoncé la fin d'une subvention coûteuse aux carburants et a libéralisé le naira, ce qui a entraîné une hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires et une chute de la valeur de la monnaie.

Grand producteur de pétrole dépendant des exportations de brut, le Nigeria a également du mal à maintenir sa production pétrolière et enregistre donc une baisse de ses revenus. Dans un communiqué publié jeudi en fin de journée, la Banque mondiale a déclaré que deux prêts de 1,5 milliard de dollars et de 750 millions de dollars aideraient le Nigeria à stabiliser son économie, à soutenir les plus pauvres et à améliorer ses revenus non pétroliers. "Les efforts concertés du Nigeria pour mettre en oeuvre des réformes macro-budgétaires de grande envergure le placent sur une nouvelle voie qui peut stabiliser son économie", a déclaré Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.