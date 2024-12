Pourquoi des produits, comme le café, manquent-ils dans les rayons des grandes surfaces?

Certains rayons commencent à se vider dans les grandes surfaces. Ce n’est pas à cause des fêtes de fin d’année, mais bien à cause des négociations de prix entre les fournisseurs et les magasins. Un exemple concret est le bras de fer actuel entre une marque café et la chaine Colruyt.

De son côté, Delhaize confirme de grosses discussions en cours avec plusieurs marques de café et précise que certaines d’entre elles veulent augmenter leurs tarifs au-delà de la moyenne. Certaines grandes surfaces, comme Colruyt, décident donc de suspendre temporairement leurs commandes. Les grandes surfaces ont tout intérêt à procéder de cette manière pour espérer obtenir les prix les moins élevés.

La société mère de Douwe Egberts demande plus d’argent pour ses produits aux grandes surfaces, en justifiant cette demande par une augmentation des prix du café. Il y a déjà eu une augmentation cet été et à présent la chaine de magasins Colruyt ne veut plus suivre.

C’est une manière de faire un peu pression puisque, si la marque n’est plus dans les rayons, elle n’existera plus dans la tête des consommateurs qui se tourneront vers d’autres produits. Et pour le fournisseur, c’est un énorme manque à gagner.

En fait, les grandes surfaces jouent à un jeu d’équilibriste entre leur propre rentabilité, celle de fournisseurs et leur objectif d’attirer le consommateur avec des prix attractifs. Et, à chaque fois, dès le mois de septembre, les négociations commencent jusqu'en fin d'année à priori.

Et certaines négociations sont plus compliquées que d'autres. L'inflation de ces dernières années pousse les fournisseurs à demander des augmentations assez conséquentes, comme le confirmait Delhaize. L'évolution des prix doit etre liée par exemple aux augmentations rationnelles des coûts tels que l'énergie, les prix des matières premières, bien sûr, ça varie en fonction du fournisseur il y a des différences, s'il s'agit des marques propres à la grande surface ou de marques nationales.

Aujourd'hui, on évoque donc des négociations plus compliquées à propos du café. Tout dépend en fait des années, cela a été le cas par exemple pour l'huile d'olive lorsqu'elle était plus rare. Cela dit l'objectif reste toujours de trouver un accord, au final. Si certains produits viennent à manquer dans les rayons, ils devraient rapidement faire leur retour.