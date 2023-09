Sortis de la pandémie, les Belges ont dépensé plus pour leurs loisirs

Après la pandémie de covid-19, la répartition du budget des ménages belges a retrouvé ses habitudes ante-crise sanitaire, ressort-il de la dernière enquête bimensuelle de Statbel portant sur 2022. La part allouée à l'alimentaire est revenue à la normale (15,8% du budget, contre 18,1% en 2020), et celle des loisirs s'est assez logiquement élargie et a même dépassé la valeur de 2018 (de 6,3% en 2020 à 7,7% l'an dernier et 7,2% en 2018).

Le retour à un rythme de vie plus classique a également eu un impact sur la proportion du budget des ménages alloué au logement (30,7% en 2022 contre 31,8% en 2020), des transports (10,8% l'an dernier pour 9,7% pendant la pandémie) et dans la même logique à l'Horeca (7,0% contre 4,4%).

Les dépenses ne représentent pas la même part du budget d'un coin à l'autre du pays. A Bruxelles, les ménages dépensent proportionnellement plus que leurs homologues wallons ou flamands pour le logement par exemple, avec respectivement 32,2% du budget qui y est alloué, pour 31,1% et 30,2%. C'est également à Bruxelles que l'on consacre le plus du revenu aux loisirs et à la culture (8,7%, contre 7,6% en Flandre et en Wallonie).