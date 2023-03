Une agence de notation dégrade à "spéculative" la note de la banque First Republic

L'agence de notation S&P Global a dégradé la note financière de la banque américaine First Republic, à BB+, ce qui correspond à un niveau "spéculatif".

S&P Global juge également que First Republic encourt davantage de risques que d'autres banques comparables aux États-Unis, car sa base de clients est moins diversifiée.

Les analystes de S&P estiment que le risque est toujours grand de voir de nombreux clients retirer leur argent de cette banque régionale basée à San Francisco, après les déboires récents des banques Silicon Valley Bank (SVB), basée elle aussi à San Francisco, et Signature Bank, installée à New York.

First Republic est la 14e banque aux États-Unis en termes de taille de bilan. Elle affiche des prêts à hauteur de 212 milliards de dollars et des dépôts à hauteur de plus de 176 milliards de dollars.