Plus de quatre kilos de cannabis saisis par la zone de police Bruxelles-Ouest

Deux individus ont été arrêtés par une patrouille du service TECOV (Transports En Commun) de la zone de police Bruxelles-Ouest mercredi. Une fouille corporelle et une perquisition ont permis de découvrir que l'un d'eux était en possession de plus de quatre kilos de cannabis. Celui-ci a été conduit devant un juge d'instruction qui a décidé de le remettre en liberté tandis que l'enquête se poursuit.

La patrouille a été témoin d'une transaction de drogue entre les deux suspects, connus des services de police, lors de sa mission de sécurisation dans les transports en commun et aux alentours. La fouille corporelle de l'un d'eux a permis la découverte d'un bloc de 100,67 grammes de cannabis, d'une somme de 102 euros et d'un téléphone portable, selon la zone de police locale. "Lors de la perquisition à son domicile, nos services ont trouvé 4,382 kilos de cannabis, une balance de précision, une somme de 620 euros et un téléphone portable", a-t-elle précisé.

"Les personnes impliquées ont été mises à la disposition du parquet de Bruxelles. L'une d'elles a été déférée vers le juge d'instruction. Après audition, le juge a libéré la personne sous conditions. L'instruction est en cours", a déclaré la police.