Affaire des "Dubaï Papers": une femme de 91 ans et son fils condamnés à deux ans de prison

Une nonagénaire française et son fils ont été condamnés mardi à Paris à deux ans de prison avec sursis et 1,75 million d'euros d'amende chacun pour fraude fiscale, dans le cadre de l'affaire des "Dubaï Papers", révélations sur un vaste système d'évasion fiscale.

La peine, proposée par le Parquet national financier (PNF) lors d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), soit une procédure de plaider-coupable, a été homologuée par une juge. Les deux prévenus, une héritière de 91 ans et son fils, médecin hospitalier de 63 ans, jugés pour blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée entre 2013 et 2019, ont tous les deux reconnu leur culpabilité à la barre.