Bruxelles: les agressions à l'encontre des membres du personnel du SIAMU en hausse en 2024

"Il y a eu 61 faits d'agression en deux mois. C'est très préoccupant, car c'est déjà plus de la moitié des années complètes antérieures. C'est vraiment à l'image de ce qui est en train de se jouer dans notre société de plus en plus violente et clivante. Et c'est un chiffre sous-estimé, car la ministre elle-même explique que ces chiffres ne sont probablement pas complets, les agressions verbales, en particulier, n'étant pas souvent signalées", a commenté David Weytsman via l'agence Belga.

Les communes les plus touchées par ces agressions sont situées dans la première couronne, mais on peut aussi mentionner Evere et Woluwe. La secrétaire d'État précise que la sensibilisation se fait en permanence par le biais des notes de service, de l'intranet, des adjudants lors de l'appel du matin et par des écrans d'information dynamiques dans les casernes.

Plusieurs nouvelles personnes de confiance ont également été nommées, ce qui a été communiqué au personnel.