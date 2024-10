Cinq ans de prison,dont deux ferme, pour un septuagénaire qui a abusé d'une fille de 4 ans

Les faits remontent à mai 2024. Le prévenu s'est retrouvé seul avec l'enfant durant un week-end et sous prétexte de jouer au docteur avec elle, il lui a demandé de lui masser le sexe et de le mettre en bouche. La petite s'est confiée à ses parents et la police a retrouvé des photos et vidéos chez le septuagénaire. Celui-ci avait filmé une partie des faits. Sur les images, on voit aussi qu'il a introduit deux doigts dans le sexe de la fillette, et qu'il la prenait en photo alors qu'elle était nue.

À l'audience où le dossier avait été examiné, l'intéressé n'avait pas nié, expliquant ne pas comprendre ce qu'il lui avait pris. Il parlait d'une "affinité" avec la victime, alors qu'il n'a jamais été attiré sexuellement par les enfants.