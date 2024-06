Damien Leboutte officiellement nommé nouveau procureur du Roi de Liège mercredi

Originaire d'Engis, Damien Leboutte exerce depuis l'automne 2014 la fonction de procureur de division.

Il a entamé sa carrière professionnelle comme avocat au barreau de Liège en 1996, avant d'être nommé substitut de complément pour le ressort de la cour d'appel de Liège, affecté au parquet de Verviers.

Le jeune magistrat y a travaillé dans les sections de droit commun et de criminalité organisée, et plus particulièrement la traite des êtres humains, le trafic de véhicules et la fausse monnaie. Dès 2006, il a traité l'ensemble des matières de la section de criminalité organisée.