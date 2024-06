Dix ans de prison pour un homme coupable d'un viol et de 3 tentatives de viol à Gand

Le tribunal correctionnel de Gand a condamné lundi un homme de 26 ans, de nationalité bulgare, à dix ans de prison et quinze ans de mise à disposition pour un viol et trois tentatives de viol à Gand. Le tribunal a ainsi suivi le réquisitoire du parquet.

Il est apparu le lendemain, sur base de recherches ADN, que les deux agressions avaient probablement été commises par la même personne. Celle-ci a pu être identifiée par la suite grâce à la base de données ADN bulgare. L'enquête a révélé que l'homme était également soupçonné de viol sur une femme de 50 ans dans un parc du quartier des Millionnaires à Gand, en mai 2023, et d'une tentative de viol sur une femme de 29 ans.

L'homme a d'abord été lié à deux agressions le 6 décembre 2023 dans les rues de Gand. Vers 23h00, le prévenu a agressé une victime de 23 ans dans le Keizerspark de Gand. Une demi-heure plus tard, une étudiante de 22 ans a été victime d'une agression sexuelle près du tunnel cyclable de la gare de Gand-Dampoort.

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour viol, tentative de viol et atteinte à l'intégrité sexuelle. Le parquet a qualifié l'homme de "psychopathe" et de "violeur en série", requérant une peine de dix ans de prison et de quinze ans de mise à disposition.

Le tribunal a estimé que tous les faits étaient avérés et suivi le réquisitoire du ministère public. L'homme est également déchu de ses droits civiques durant dix ans et devra verser 8.680 euros de dommages et intérêts à l'une de ses victimes.