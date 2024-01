Dix ans de prison requis pour des viols commis sur trois femmes

Entre 2020 et 2023, l'homme détenu est suspecté d'avoir sexuellement agressé trois femmes. "La voisine d'une des victimes dit avoir été réveillée par des pleurs et des cris. La victime a présenté des traces de coups. Le prévenu, qu'elle avait hébergé chez lui, lui a proposé une balade avant de l'agresser sexuellement", a expliqué le parquet. Le prévenu conteste l'ensemble des préventions à sa charge. "Je ne nie pas, je conteste. Pour moi, il s'agit d'une machination orchestrée par les victimes pour me nuire", a confié le prévenu. Mécontent des propos tenus par le substitut Vervaeren lors du réquisitoire, l'homme a quitté la salle d'audience pour regagner le cachot.

Selon le ministère public, le suspect est un "prédateur et un psychopathe". Une peine de dix ans de prison a été requise contre ce dernier, déjà connu de la justice pour des faits liés aux produits stupéfiants et aux armes. Me Lepied, à la défense, a plaidé un acquittement pour l'ensemble des préventions reprochées. "Aujourd'hui, il est en colère et on peut le comprendre. Cela fait un an qu'il est emprisonné pour des faits qu'il conteste depuis le début."