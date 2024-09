Dix-huit mois avec sursis requis contre le suspect du vol d'une collection d'objets nazis

Philippe Gillain avait entamé dès l'âge de 14 ans, par la découverte d'un casque allemand, une collection d'objets militaires et d'autres objets relatifs à la période de l'Allemagne nazie. Il avait toujours confié à ses deux filles, qui soutiennent l'action civile depuis son récent décès, qu'il n'adhérait absolument pas à l'idéologie nazie, mais qu'il vouait un intérêt historique et documentaire à ce sujet. Sa collection, l'œuvre de sa vie, basée sur des uniformes et de petites pièces comme des brassards, des insignes et des fanions, était l'une des plus importantes et complètes d'Europe, estimée à plus de 1,5 million d'euros.

Le prévenu est suspecté d'avoir profité de son absence pour commettre un vol par effraction en ciblant cette collection dans la maison qu'il connaissait parfaitement. Des objets dérobés le jour des faits ont été retrouvés dans un box qu'il louait.

"Mon père ne s'est jamais remis de ce vol. (Le prévenu) a vu le potentiel énorme de sa collection. La collection de notre père a désormais une valeur symbolique et sentimentale", a expliqué la fille de Philippe Gillain.

Le parquet a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis. La défense plaidera le 2 octobre.